5歲女疑受虐亡｜繼外婆一方質疑女童兄及繼姊證供矛盾　稱甚少打女童力度「似搲痕」 (13:10)

事主為女童Z及其兄長X。代表繼外婆的大律師潘志明表示，繼外婆是全職文員，案發時甚少與小朋友相處。至2017年11月，繼外婆的母親患癌病逝，繼外婆忙於處理亡母身後事，一直情緒低落。潘志明表示，雖然繼外婆甚少照顧孩子，但她對所有小孩一視同仁，包括X和Z，以及繼母的親生女Y。

潘志明表示，繼外婆極少用藤條責打X和Z，反而會苦口婆心地講道理。根據繼母的微信信息，Z一度走進廚房搗亂，繼母遂向Z大發雷霆，繼外婆上前擁抱繼母，並作勢責打Z的手掌，繼母形容其力度「似搲痕多啲」。潘志明強調，繼外婆當時沒有真的打Z，只想嚴正指出Z犯錯，不至於構成殘暴對待兒童。

稱女童兄與繼姊證供矛盾是「自行詮釋版本」

潘志明又指出，對於繼外婆責打小孩的細節，X和Y的證供多處矛盾，例如X表示遭繼外婆以藤條打腳跟，Y則稱目睹繼外婆脫下Z和X的褲子打屁股。潘志明認為，小朋友可能道出「自行詮釋的版本」，例如X自稱案發時被罰捱餓，長達15日不吃不喝，只飲了一杯牛奶，「究竟有無可能發生此事？X只道出自己的詮釋，並非事實全部」。

控方早前指控繼外婆對兩兄妹受虐的情况視若無睹，潘志明反駁稱，繼外婆曾經伸腳阻擋生父以藤條打X，反映繼外婆是慈愛的人。法官將案件押後至下周三（4月7日）續審，屆時將總結證供，預料陪審團或於本月12日退庭商議。

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