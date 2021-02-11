67人墮求職陷阱被游說投資　涉款300萬元　警拘6男女 (12:34)

商業罪案調查科訛騙案調查組總督察陳日淮稱，勞工處去年下旬接獲多宗求助，事主均受僱於九龍灣一間裝飾品貿易公司，最長工作了3至4日，其後因拒絕公司要求的投資遭無理解僱及拖欠薪金。商罪科接手調查，發現早前油麻地一間公司亦以類似手法詐騙，兩間公司的董事為同一人，負責兩公司日常運作的人亦屬同一集團。

警方發現，騙徒以裝飾品公司或出入口公司名義，在求職報章或網頁刊登廣告招聘文員及辦公室助理，列明月薪至少1.3萬元。事主獲聘後安排做簡單抄寫工作，其他職員則會不斷與事主聊天，查問背景、經濟狀況、投資習慣等，該些職員會吹噓自己在公司投資產品獲利，另有職員稱在公司工作須開設投資戶口。

陳日淮續說，案中至少67名事主，全為女性，年齡介乎29歲至64歲，大部分為待業或家庭主婦，損失1萬元至80萬元不等，總損失約300萬元。警方前日拘捕3男3女，年齡介乎29至61歲，包括主腦及骨幹成員，涉嫌串謀詐騙，警方相信仍有人在逃，已鎖定疑犯身分。警方搜查多個地點，包括兩間涉案公司，檢獲逾30台電腦、僱員合約、現金20萬元及一批相信是道具的金色裝飾品，行動期間至少10名事主在場，部分人當時等候見工，其中兩人已提取款項投資，另外8人無損失。警方調查後相信兩間公司為空殼公司，行動已瓦解一個詐騙集團。