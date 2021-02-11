818流水式集會案｜李卓人庭外高呼五大訴求　寄語港人毋忘初心【短片】 (10:45)

相關報道︰黎智英李柱銘等被控組織未經批准集結罪今裁決 全部被告兩罪成立【短片】

今早8時許，西九龍裁判法院外有約30人到場排隊旁聽，民主黨國際事務委員會主席劉慧卿、工黨張超雄、民陣召集人陳皓桓、「佔中三子」之一陳健民等亦有到場。職工盟、工黨、社民連等團體在場聲援。

部分被告包括李卓人、何秀蘭、何俊仁拉起橫額，並高呼「集會無罪」、「爭取民主無罪」、「五大訴求，缺一不可」等口號。李卓人表示，感謝香港人支持，稱反送中運動時常會高呼「兄弟爬山，各自努力」，但目前的政權對所有人都打壓，「無論你是資深大狀抑或（對）法律陌生者，無論你曾經做過立法會議員或年輕抗爭者，都無一倖免，受到打壓」。

何秀蘭則說，希望香港人，尤其年輕人，經過兩年艱難日子，仍有夢想與勇氣維護自由法治，把香港變得更好。

開庭前，李柱銘走到公眾席上與友人閒聊，包括社民連秘書長吳文遠等，其間有人問李柱銘「有冇信心呀？」，他笑而不語。至於因涉民主派35+初選案而被還押的梁國雄，由懲教人員押解到犯人欄後，向收音咪哼唱「各位山頂嘅朋友」，又向公眾席的人揮手，有人向他大叫「長毛，精神呀！」。

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