黃埔花園男子疑生意失敗　斬斃妻子後自刎亡　兩子同告受傷 (17:32)

案中死者為一名49歲男子及其48歲妻子，傷者為二人的18歲長子及15歲幼子。九龍城警區刑事總督察王世君指，今早（4月1日）8時許，警方接獲幼子報案，指父親在家中襲擊家人，其兄長則與父親糾纏中。警方8分鐘後到場，發現女戶主倒臥在主人房地上，身上多處刀傷，男戶主則反鎖在廚房內，身上亦有多處刀傷，兩名兒子亦受傷但清醒，屋內一隻貴婦狗頸部亦中刀。

救護員將4人一同送院，女戶主延至早上9時11分不治，男戶主則在5分鐘後不治。王世君指，案中死者結婚25年，沒有家暴或精神病紀錄，男戶主經營的電腦網絡公司近半年出現經營困難及財困。王指，由於現場未有遺書，警方推論男戶主因財困引發慘劇。初部調查顯示，男女戶主的頸部均有4至5刀傷，女戶主在熟睡中遭割頸。兩名兒子則糾纏期間，分別胸口、手、下巴及後頸受傷。警方在現場檢獲3把家用陶瓷刀，約32厘米長，刀鋒20厘米。愛協隨後到場檢走狗屍。

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