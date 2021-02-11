818流水式集會案｜黎智英李柱銘等被控組織未經批准集結罪　全部被告罪成　7人准保釋4月16日判刑【短片】 (13:42)

【13:42】至於早前已認罪的區諾軒及梁耀忠，法官聽畢二人代表律師為他們求情後，表示需時考慮判刑，准二人保釋至4月16日作判刑。

其中梁耀忠除原有保釋條件外，同樣新增不准離港及須交出所有旅遊證件包括BNO。至於區諾軒，他另因違反《港區國安法》案件而被還押，由於他涉及以大聲公襲警及敲打盾牌一案，早前已被裁定兩項襲警罪罪成，判囚9星期，法官故不新增額外的保釋條件。

散庭後，黎智英向公眾揮手，並舉起拇指，旁聽席則傳來「長毛加油！」、「Jimmy加油！」。

李卓人步出法庭後大叫「香港人！」，庭外一眾旁聽者隨即高呼「加油！」回應，並拍手歡呼。

【12:50】控方申請撤銷所有被定罪的被告保釋，但被拒絕。法官強調，即使眾被告獲准保釋，亦不代表不會判監禁式刑罰，並將7名被告的求情及判刑押後至4月16日進行。

除了黎智英及梁國雄另因違反《港區國安法》案件而須繼續還押外，其餘5人獲准保釋，除原有的保釋條件外，新增不准離港及須交出所有旅遊證件包括BNO。

法官指出，7名被告須於下周三前交出所有旅遊證件，控方問是否代表眾被告可管有其旅遊證件至下周三，法官強調不准離港的條件是即時生效。主控又特別要求增加「交出BNO」的條件，獲法官批准，庭上傳出笑聲。

【11:30】法庭聽取兩名認罪被告梁耀忠及區諾軒的求情。因民主派35+初選案而還押的區諾軒，甫被解到犯人欄，公眾席上的人隨即呼叫他的名字，又向他說「瘦咗喎！」、「咁靚仔嘅區諾軒」，區諾軒回答「唔好引我笑啦」。

至於另外7名被裁定兩罪罪成的被告，聞判後表現平靜，庭上公眾則高呼「加油呀！」、「撐住呀！」。由於7人在休庭期間均獲准保釋，故各人均走出犯人欄，分別與多名律師研讀判辭及與他人傾談。

【10:55】今早有大批市民輪候旁聽。7名受審的被告依次為黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁及李柱銘，被控各一項「組織未經批准集結罪」及「明知而參與未經批准集結罪」。

控方開案陳辭指稱，民陣打算在維園舉行集會、由維園遊行至中環及在遮打道集會，遭警方反對，但各被告仍以「流水式集會」作掩飾，在當天於隊頭帶領市民按原定路線遊行，並拉橫額和叫口號，其間令交通嚴重受阻。

辯方則爭議相關控罪的《公安條例》有違憲之處，認為條例令警方可停阻或解散一個和平的未經批准集結，令市民遊行集會權受過度及不合理的限制；並指出組織未經批准集結罪可判囚5年的最高刑罰過高，或造成寒蟬效應。

10:45報道：李卓人庭外高呼五大訴求 寄語港人毋忘初心

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