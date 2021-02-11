818流水式集會案｜黎智英李柱銘等被控組織未經批准集結罪今裁決　全部被告兩罪成立【短片】 (10:56)

今早有大批市民輪候旁聽，職工盟李卓人等到場聲援。

7名受審的被告依次為黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁及李柱銘，被控各一項「組織未經批准集結罪」及「明知而參與未經批准集結罪」。

控方開案陳辭指稱，民陣打算在維園舉行集會、由維園遊行至中環及在遮打道集會，遭警方反對，但各被告仍以「流水式集會」作掩飾，在當天於隊頭帶領市民按原定路線遊行，並拉橫額和叫口號，其間令交通嚴重受阻。

辯方則爭議相關控罪的《公安條例》有違憲之處，認為條例令警方可停阻或解散一個和平的未經批准集結，令市民遊行集會權受過度及不合理的限制；並指出組織未經批准集結罪可判囚5年的最高刑罰過高，或造成寒蟬效應。

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