黑漢追債闖屯門糖水店刑毁　警擎槍拘5人 (23:00)

屯門置樂青善街一間糖水店上周三（24日）被人淋紅油，警方接手調查，相信案件涉金錢糾紛，有人疑欠債數十萬元。警方有理由相信，追數集團行動將會升級，計劃破壞該店及傷害店主，遂部署埋伏行動。

至今日下午約4時，一部市區的士駛至，4名蒙面及穿黑衣的男子下車，手持鐵通闖入該店大肆破壞，在附近埋伏的警員掩至。其中一名男子拿起手上鐵通企圖襲擊警員，其中一名警員拔出佩槍指向男子並作出警告。4名男子最終放下鐵通被制服，警方亦在糖水店附近截停該輛接應的士，並在車上發現多一支鐵通，司機亦被捕。

5名被捕男子涉嫌刑事毁壞及藏有攻擊性武器，年齡16至59歲，其中4人為活躍九龍及新界的黑幫分子。警方懷疑5人亦涉及上周三的淋紅油行動，正追查兩宗案的背後主腦。

屯門警區刑事總督察武少禧表示，警方成功制止一宗嚴重暴力案件，並保護該店的店主及店員，惟店內一些玻璃、餐具及枱櫈被破壞，損失約1000元。他稱，事件中一名女店員受驚痛哭，警方安排女警安慰。他又強調「無論黃店好、藍店好」，不論政治立場，如遇暴力事件，警方均會嚴正執法。