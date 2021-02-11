梁振英803基金申覆核　促屋宇署處理毛孟靜寓所涉僭建　官押後決定是否受理 (20:02)

申請方為803基金有限公司，答辯方為屋宇署長；毛孟靜丈夫Philip Arthur Bowring以涉案物業業主身分，被列為與訟相關利害者。

申請方表示，是次覆核關乎政府能否合法和公平地執法，涉及公眾利益，質疑署方依賴《建築物條例》第41（3）條，認為涉案僭建物屬「建築物內進行的建築工程」，同時「不涉及該建築物的結構」為由作豁免，屬法律上出錯。

答辯方則表示，對比「禁蒙面法案」和「一地兩檢案」等司法覆核，本案所涉的公眾利益不會影響市民，又認為803基金對涉案事件沒有直接利益，未合乎資格提出覆核。

答辯方：屋宇署不以政治為本 未行動因「時候未到」

答辯方指出，屋宇署已發信要求業主進行還原工程，形容署方從不以政治為本，只以風險為本，今次未採取進一步行動只是「時候未到」。

對於申請方認為803基金創辦人梁振英為測量師，對涉案議題有專業認知，答辯方指出梁振英只是產業測量師，負責為物業估價，認為工程師才屬僭建議題的專家。