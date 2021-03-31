食肆4月底須提升換氣量　工作小組將公布百款達標空氣淨化機名單 (21:37)

政府在3月17日公布全港食肆須在4月底前提升換氣量，工作小組主席源栢樑今午匯報表示，小組已和飲食業及通風承辦商開會，正草擬指引，期望在復活節假期後推出，供食肆參考。政府規定合資格的空氣淨化設備，包括具備高效顆粒空氣過濾（HEPA）結合紫外線C（UV-C）技術設備、HEPA設備或UV-C設備。源栢樑稱，暫有100款設備符合要求，最快今晚上載列表上網，會列明品牌、型號、價格範圍，供業界參考。

工作小組成員、香港註冊通風系統承建商協會主席蕭一鳴表示，全港有約1.8萬間食肆，承建商無法在限期前派人到各食肆量度鮮風，只能按食肆提供的鮮風數值，評估需增加多少空氣淨化設備。

被問由政府公布至限期前僅一個月多，時間會否太倉促，源栢樑稱「疫情不等人」，若食肆未能在限期前完成，可向食環署申請延期，但要提供理由，例如已購買設備但貨品未到或承辦商未能如期完工。

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