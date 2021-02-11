警拘24人涉網上販毒　檢320萬元毒品 (20:40)

被捕24人包括22男2女，年齡16至64歲，包括3名學生，部分有黑幫背景。警方指出，部分人在受歡迎的社交平台以暗號「420」或貼出一些大麻圖片，吸引買家私訊他們作交易。

其中12男1女在新界北各區被捕，涉嫌販毒、串謀販毒、管有第一部毒藥等，被捕人報稱裝修工人、程式編寫員及無業。警方相信，因疫情令經濟轉差，有年青人轉而在網上販毒賺取外快，不排除部分疑犯有組織性。警方在行動中檢獲3.6公斤大麻花、19克大麻草、394毫升迷姦水、逾1300粒威而鋼，以及一批「毒郵票」迷幻藥，總值105萬。

新界北總區反三合會行動組督察陳爾桁稱，檢獲的「毒郵票」較罕見，比較新穎及低調，深受年青人歡迎。他稱「毒郵票」會影響中樞神經，嚴重會引致死亡，呼籲年青人切勿嘗試。

另有9名男子（16至29歲）在東九龍各區被捕，包括3名南亞裔男子，分別為巴基斯坦及尼泊爾裔。被捕人報稱學生、速遞員、餐廳經理及無業，當中兩名為未成年，並檢獲一批大麻。

毒品調查科總督察葉秀蘭指出，行動打擊了一些毒品儲存倉庫，被捕人中有4男1女（26至64歲）涉及4宗毒品儲存倉庫案件，檢獲7.8公斤大麻花、680克海洛英、迷姦水及威而鋼。被捕人中，13名已被暫控販毒罪。