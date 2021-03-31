男生管有玻璃槌判囚3個月　准1萬元保釋候上訴 (21:03)

網民於前年11月發起「三罷」行動，現年25歲的男學生涉在荃灣沙嘴道管有一把玻璃槌，被控一項管有物品意圖摧毁或損壞財產罪，他經審訊後，今（3月31日）於西九龍裁判法院被裁定罪成。裁判官劉淑嫻稱，雖然被告今年正值大學最後一年，惟法庭認為被告的表現屬個人因素，「喺社會事件中毋須過分強調」，考慮本案嚴重性後，認為必須判處阻嚇性刑罰，最終判處被告監禁3個月，並准他以1萬元保釋候上訴，以應付4月至5月的考試。
被告男學生雷震霆（25歲），控罪指控他於2019年11月12日在荃灣沙嘴道「comebuy」店外管有一把玻璃槌。
劉官在裁決時指出，接納兩名警員為誠實可靠證人，認為他們辨認被告的證供沒矛盾之處，不接納辯方所稱警員當日拘捕的並非被告的說法。劉官裁定被告當日身處約60人集結的人群中，背包內藏有一把玻璃槌，可用以擊破硬物，基於他沒有合理辯解而管有槌子，最終裁定他罪成。
辯方呈上由被告及其父母撰寫的求情信稱，被告為大學游泳隊成員，在游泳方面取得多項佳績，父母表示被告從小認真讀書、勤力操水，沒不良嗜好。辯方又指出，案發現場沒有發生激烈衝突，加上被告尚餘一年便畢業，望法庭判處非監禁式刑罰，讓被告完成學業。
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