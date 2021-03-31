劏房租管小組倡訂「2+2」租約年期　首兩年禁加租　不設起始租金 (15:36)

在完成首兩年租約期後，業主可以加租，但為防止有業主在續租時將租金上調至不合理水平，報告提議設立「劏房租金調整機制」，參考差估署的私人住宅租金指數的每兩年期間變幅，規定劏房業主加租時不得高於指數變幅，並設立封頂機制，以15%為加租上限；若指數變幅為負數，有關劏房續租後租金「須至少作出相同百分率的下調」。

報告同時建議強制劏房業主與租客簽立「標準租約」，列明9項強制性條款，包括列明劏房的租約期固定為兩年，業主在租期內不得上調租金，但可以與租客協定調低租金；租客有權在完成首12個月租期後，向業主給予一個月通知期下終止租約等。租約亦需列明，業主向租客收取的水、電、煤氣等費用，不得高於帳單列明的款項。

報告亦建議，日後的租管法例應訂明在出現以下情況，例如租客欠租、租客使用物業作非法用途、租客將物業分租等，業主可向土地審裁處申請物業管有權命令。

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