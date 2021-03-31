名潮食館引專家數據稱鮮風量符牌照要求 (15:30)

K11 MUSEA名潮食館早前爆發新型冠狀病毒感染群組，累計57人確診，港大微生物學系講座教授袁國勇視察後稱，店內鮮風量未達牌照要求，或導致爆疫。名潮食館今日（3月31日）召開記者會指出，機電署其後委派合資格專家到場測試，證實有足夠換氣量。在記者會匯報機電署專家小組結果的室內環境測量專家羅國湧稱，餐廳的鮮風量達每人每小時高過17立方米，符合牌照要求。
羅國湧表示，機電署於3月5日至10日委派專家到名潮食館做追蹤氣體測試，結果顯示店舖上層每小時換氣12至18次，下層則為2.9至5次。羅國湧稱上層有廚房，廚房運作時會帶動負壓，增加換氣次數，機電署專家小組測試時，廚房正在運作。以上述換氣次數，餐廳內每人每小時的鮮風量達17立方米。羅國湧稱名潮食館2月24日下午開始停業，袁國勇3月1日到場視察時，餐廳並非營業，廚房無運作，認為會影響換氣量。羅國湧認同短距離傳播有可能發生，認為出現確診個案是「不幸」，「唔係有人無做嘢或做錯嘢」。
名潮食館店長譚言西及行政總廚許美德重申餐廳爆疫是不幸，對K11 MUSEA單方面結束租約感到無奈。
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