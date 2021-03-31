名潮食館引專家數據稱鮮風量符牌照要求 (15:30)

羅國湧表示，機電署於3月5日至10日委派專家到名潮食館做追蹤氣體測試，結果顯示店舖上層每小時換氣12至18次，下層則為2.9至5次。羅國湧稱上層有廚房，廚房運作時會帶動負壓，增加換氣次數，機電署專家小組測試時，廚房正在運作。以上述換氣次數，餐廳內每人每小時的鮮風量達17立方米。羅國湧稱名潮食館2月24日下午開始停業，袁國勇3月1日到場視察時，餐廳並非營業，廚房無運作，認為會影響換氣量。羅國湧認同短距離傳播有可能發生，認為出現確診個案是「不幸」，「唔係有人無做嘢或做錯嘢」。

名潮食館店長譚言西及行政總廚許美德重申餐廳爆疫是不幸，對K11 MUSEA單方面結束租約感到無奈。

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