袁國勇：均益大廈第三期B座疑現垂直傳播　撤離2樓以上10號單位居民 (19:42)

3月17日曾封區強制檢測的西營盤均益大廈第三期，今日（3月31日）再出現源頭不明新型冠狀病毒確診個案，該個案居於B座4樓10號室。港大微生物學系講座教授袁國勇傍晚到該大廈視察後見記者，表示懷疑B座大廈天井有煙囪效應，造成垂直傳播，故建議撤離B座2樓以上所有10號單位的居民，均益大廈第三期要強制檢測。他並呼籲，特別是與10號單位共用天井的9號單位居民，應盡快檢測。
袁國勇表示，視察均益大廈第三期B座時發現大廈環境清潔、喉管新淨且沒有破損，但9室及10室共用天井，相信出現垂直傳播，大廈不少人使用廁所或廚房時會同時開抽氣扇和開窗，在室內造成負壓，令天井空氣進入室內。他稱，B座3樓10室早前有一家三口確診，其中一人CT值低至13（代表病毒量極高），其煮食或洗澡時呼出的暖空氣向上升，造成煙囪效應，樓上的單位同時開窗及抽氣扇，就會抽入帶有病毒的空氣。
袁國勇指出，現時暫未在B座9室發現垂直傳播，故暫未撤離9室居民，但特別呼籲他們要盡快檢測。他表示，估計大廈有約900至1200名居民，會視乎檢測情況再決定下一步。他又稱已見到有大廈居民自行搬走，呼籲居民「唔好拖篋走」。
他表示，另一個潛在傳播途徑是單位地渠去水位不夠水，令U形隔氣管失效，住戶開抽氣扇時將病毒抽入單位，但這可能性較低。他再次提醒市民無論在廚房或廁所，使用抽氣扇時切勿關緊門，以及「千祈唔好開窗」，並要每日倒水入地渠以確保U形隔氣管有足夠的水。
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