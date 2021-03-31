均益大廈第三期再現源頭不明個案　居民：周末多外國人聚會開派對憂播毒 (19:01)

3月17日曾封區強制檢測的西營盤均益大廈第三期，今日（3月31日）再出現源頭不明新型冠狀病毒確診個案。港大微生物學系講座教授袁國勇、衛生防護中心傳染病處主任張竹君等專家，今日傍晚6時48分入大廈視察，近半小時後離開大廈。該大廈短時間內再有源頭不明個案，有居民感擔心，說大廈高層很多外國人會在周末聚會開派對，擔心成為播毒源頭。
居於高層的黃太說，24樓經常有外國人聚會開派對，十分嘈吵，每逢周末都有近20人逗留同一單位內，擔心成播毒源頭，曾報警求助。對於大廈再有源頭不明個案，她感到十分擔心，但該大廈不多劏房，喉管亦不算舊，應沒有喉管播毒風險，會注意個人衛生。
居民梁先生則表示十分氣憤，到樓下找衛生署職員。他說，大廈最近一個月有不少裝修工人出入，他曾要求衛生署跟進工人有否檢測，但不獲回覆。他說，短時間內兩次出現源頭不明確診，令他甚為擔心，若要搬離或封區強檢亦會接受，最希望遠離爆疫地點。
另一居民吳先生則處之泰然，認為該確診者未必在大廈內感染，亦有可能在社區感染，「擔心唔到」，做好自己便可。
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