均益大廈第三期再現源頭不明個案　居民：周末多外國人聚會開派對憂播毒 (19:01)

居於高層的黃太說，24樓經常有外國人聚會開派對，十分嘈吵，每逢周末都有近20人逗留同一單位內，擔心成播毒源頭，曾報警求助。對於大廈再有源頭不明個案，她感到十分擔心，但該大廈不多劏房，喉管亦不算舊，應沒有喉管播毒風險，會注意個人衛生。

居民梁先生則表示十分氣憤，到樓下找衛生署職員。他說，大廈最近一個月有不少裝修工人出入，他曾要求衛生署跟進工人有否檢測，但不獲回覆。他說，短時間內兩次出現源頭不明確診，令他甚為擔心，若要搬離或封區強檢亦會接受，最希望遠離爆疫地點。

另一居民吳先生則處之泰然，認為該確診者未必在大廈內感染，亦有可能在社區感染，「擔心唔到」，做好自己便可。

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