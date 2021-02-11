男生毁何君堯辦事處原判感化覆核改判社會服務令　律政司再申加刑獲批4月21日判刑 (19:11)

被告朱沛恆（現年20歲）早前承認一項刑事毁壞罪，原被判1年感化及賠償5萬元。律政司早前向署理主任裁判官溫紹明提出刑期覆核，獲改判200小時社會服務令。

代表律政司的署理助理刑事檢控專員蕭啟業表示，反修例事件衍生大量刑事毁壞案件，不少商舖和銀行成為示威者的攻擊目標，在衝突現場造成漣漪效應。蕭啟業又稱，當日數十人集結在何君堯的辦事處外，現場一有風吹草動，示威者便互相傳播消息，提醒刑毁者撤退，令受害的小商戶「有口難言」，認為法庭應透過阻嚇刑罰，避免同類事件再現。

蕭啟業形容是次襲擊針對政治人物，該辦事處經裝修後，何君堯的職員為辦事處購買保險亦有困難，認為有關情況均屬加刑因素。

上訴庭法官彭偉昌表示，原審裁判官判刑時沒提及本案背景與前年7．21事件的關係，「721發生咩事？朝早港島區有大規模衝突，件事延伸去元朗，後來有人不滿元朗嘅事，翌日去元朗示威」。彭官又指出，法庭量刑並非針對政治取態，但要考慮被告躁動犯案的背景。

法官潘敏琦則多次詢問被告當日的裝束，形容被告身穿的戰術背心「不只是防具」，又一度質疑被告的護臂配有窩釘，「是否屬防刮防撞的裝置？」

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