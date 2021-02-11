5歲女疑受虐亡｜控方：如父母沒長期施虐女童不會死　繼母一方：只是不懂做好繼母角色 (18:18)

事主為女童Z及其兄長X，兩童的生父及繼母被控謀殺，繼外婆被控4項殘暴對待兒童罪。控方強調，生父和繼母在5個月內對兩兄妹連番施虐，最終削弱Z的免疫系統，令Z患上敗血症而死；當中的因果關係較為間接，但謀殺罪無分直接或間接，陪審員可將謀殺罪的控罪元素應用於本案。

控方指出，雖然辯方呈上溫馨的家庭照，但根據傷勢照片和手機短信內容，兩兄妹當時遭受「瘋狂的虐待」，會被藤條打到滿身傷痕、被冷水淋身和罰跪等。控方稱，年僅5歲的Z被罰捱餓數日，生父和繼母必定有意令Z身體受傷。

代表生父（首被告）的大律師吳政煌稱，生父和繼母都不是「天使」，但他們無意折磨兩兄妹，只想執行紀律，即使用錯方法教育小孩，背後初衷都是好的。吳政煌又指出，Z和X同樣遭受體罰，但X沒有因此病逝；如果陪審團認同Z在生父的嚴重疏忽下死亡，便應考慮裁定生父誤殺罪成。

代表繼母（次被告）的大律師羅志霖稱，辯方精神科醫生診斷繼母患上嚴重抑鬱症，繼母案發時必然失去判斷力，才會誤以為Z的身體狀況無恙，拒絕帶Z求醫；如果繼母心存自私，她在Z去世當日大可離開現場，不必替Z做心外壓。羅志霖強調，繼母多次提議丈夫不要責打小孩，又為Z的傷口消毒，反映繼母尚算疼愛兩兄妹，並不如控方所說，對子女充滿仇恨。聆訊明（4月1日）續。

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