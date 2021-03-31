中大研究：改善腸道微生物生態助減新冠疫苗副作用、提升製造抗體水平 (16:27)

中大醫學院今年一至三月招募10名疫苗接種者參與研究，年齡介乎33歲至83歲，分別是6女4男；當中4人接種BioNTech，其餘6人接種科興疫苗，兩款疫苗各有兩人服用中大研發的配方。

初步結果顯示，服用配方者的接種者血液中B細胞的含量，較未服用者高出近50%；炎症因子方面，其中sCD40L的指數下跌達八成，該炎症因子可引起發燒、肌肉痠痛等病徵，另外三種炎症因子水平下跌15%至30%。

中大醫學院腸道微生物群研究中心副主任黃秀娟表示，改善腸道微生物生態有助減少炎症因子的釋放，有望減少接種疫苗的副作用，另可增加B細胞以提升製造抗體的水平。

中大醫學院內科及藥物治療學系助理教授麥詠欣說，過往有研究發現，腸道微生態不健康會削弱流感疫苗的成效，中大將進行涉及500人的大型隨機雙盲研究，其中糖尿病患者和年滿65歲的人各佔一半，參與者會在接種第一劑疫苗後服用配方或安慰劑3個月，並跟進一年。

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