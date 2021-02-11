新冠肺炎｜增6確診1源頭不明　張竹君到患者所住西營盤均益大廈第三期視察 (18:31)

至今日傍晚，張竹君聯同其他衛生署人員到均益大廈第三期視察，並和中西區民政事務專員梁子琪開會。

今日另有約10宗初步確診，當中2宗源頭不明。

一宗源頭不明個案：

．25歲男子（個案11468），任職物業管理人員，工作地點為砵蘭街46至52號，該大廈須強檢。患者3月29日流鼻水，當日為最後一次上班，十多名同事要檢疫

．患者工作期間曾巡視衙前圍道88及96號、曲街33號、西貢街2L號，上述大廈以及其工作地點砵蘭街46至52號須強檢

．患者居於西營盤均益大廈第三期B座，3月17日該廈曾封區強制檢測，患者當日檢測呈陰性，至3月29日病發。早前患者樓下同坐向單位有一家人確診

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