新冠肺炎｜增6確診1源頭不明　張竹君到患者所住西營盤均益大廈第三期視察 (18:31)

【18:31更新】截至今日（3月31日）凌晨零時，本港新增6宗新型冠狀病毒確診個案，1宗源頭不明個案，其餘5宗為輸入個案。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，源頭不明的患者居於西營盤均益大廈第三期，其樓下同坐向單位早前有一家人確診，衛生署會前往大廈視察，以調查有關感染是否涉及環境因素。該大廈亦要再次強制檢測。
至今日傍晚，張竹君聯同其他衛生署人員到均益大廈第三期視察，並和中西區民政事務專員梁子琪開會。
今日另有約10宗初步確診，當中2宗源頭不明。
一宗源頭不明個案：
．25歲男子（個案11468），任職物業管理人員，工作地點為砵蘭街46至52號，該大廈須強檢。患者3月29日流鼻水，當日為最後一次上班，十多名同事要檢疫
．患者工作期間曾巡視衙前圍道88及96號、曲街33號、西貢街2L號，上述大廈以及其工作地點砵蘭街46至52號須強檢
．患者居於西營盤均益大廈第三期B座，3月17日該廈曾封區強制檢測，患者當日檢測呈陰性，至3月29日病發。早前患者樓下同坐向單位有一家人確診
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