調酒師投垃圾到馬路火堆助燃　認暴動罪囚3年3個月 (14:24)

被告沈俊傑（20歲）承認於2019年11月3日，在旺角亞皆老街與彌敦道交界參與暴動。被告另被控縱火及在身處非法集結時使用蒙面物品兩罪，早前控方同意不予起訴，留法庭存檔。

辯方求情時提及，被告背景及教導所報告正面，當中提及被告自小遭父母拋棄，形容他有一個「悲慘的童年及生活環境」，但他為人善良，亦有盡力掙錢照顧祖父母；至於本案，被告並非起火的人，沒有使用武器，亦非事件的領導者，現已深感後悔，亦願意全數賠償10,400元予港鐵，冀法庭按報告建議判處教導所。

法官祁士偉指出，案發時正值2019年恆常社會運動的升級時期，而被告用火損毁公共設施，案情嚴重，這些均為加刑因素，因此不會判被告入教導所，但考慮到被告願意賠償、背景、求情等因素，最終判處即時監禁39個月。

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