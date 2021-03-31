家人不知李宇軒聘大律師羅達雄作代表　羅達雄稱不便透露詳情 (17:31)

本報向李宇軒妹妹查詢，家人是否知悉李宇軒聘請了大律師羅達雄作代表，她稱原本不知道，只從新聞報道中得知，亦不清楚羅達雄是否官派律師。

她表示家人未有機會與李宇軒見面，又透露「哥哥寫返黎嘅信，有提及請屋企人幫佢安排回港嘅律師」，惟家人為他安排的律師，早前於元朗警署時已被李宇軒拒絕。

她又指出，「我唔相信佢喺無壓力嘅情況下會拒絕家人安排嘅律師，同時另外委託其他律師」，稱目前仍在消化事件，暫未有下一步計劃。

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