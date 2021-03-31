西貢豪宅檢7200萬元可卡因　海關拘可卡因「製毒大師」4月1日提堂 (11:24)

海關毒品調查科毒品調查第二組指揮官方向榮今（3月31日）表示，海關於本周一（29日）黃昏到西貢執行緝毒行動，其間截查一名形迹可疑男子時，於其身上搜出小量霹靂可卡因，其手上兩個袋中搜獲2.2公斤可卡因，遂當場拘捕該男子。

海關把該男子押往附近一個私人屋苑的600多平方呎豪宅單位內，於單位內一個巨型夾萬再搜出52公斤、市值7000萬元可卡因。

方向榮稱被捕男子是可卡因「製毒大師」，他租用涉事單位後，除以傳統方法利用梳打粉製作霹靂可卡因，亦懂得使用較罕見的化學原料製毒，甚至懂得利用化學物料淨化霹靂可卡因表面，令成品外表更雪白以提高售價供應本地市場，相信他曾接受製毒訓練。

被捕男子25歲，報稱建築工人，目前被落案起訴製毒及販毒，案將於明日在觀塘裁判法院提堂。

另外，海關於上月底抽查一個來自秘魯的貨櫃時檢獲80公斤可卡因，連同是次案件，海關於1個月內已破獲135公斤、市值達2億元可卡因。