民主派初選47人案｜鍾錦麟高院申保釋被拒　林卓廷棄8日保釋覆核　吳政亨申押後獲批 (16:38)

林卓廷步出犯人欄時，旁聽席的人隨即向他揮手打招呼，他扣上西裝外套的鈕扣後，便向眾人點頭示意，吳政亨則表現平靜。

二人今天均沒有律師代表，親自在庭上表示不作保釋申請。吳政亨稱未曾與律師商討，希望商討後才決定保釋事宜，故保留8天覆核權利，蘇官提醒他若未準備好申請，未必需要每8天上庭進行覆核，可在準備好後，去信法庭要求法庭提訊處理。

林卓廷稱放棄8天保釋覆核權利後，蘇官提醒他有權向高等法院提出保釋申請，旁聽者則握緊拳頭，隔空為林卓廷打氣。林卓廷離庭時，多次跟旁聽者揮手，庭內充斥眾人的打氣聲，直至他步入囚室後，遠在公眾席仍能從門縫看到他大力揮手。

另外，同涉該案的鍾錦麟早前被拒保釋後，今日向高等法院提出保釋申請。法官聽畢雙方陳辭後，拒絕鍾錦麟的保釋申請。他得悉保釋被拒後，向公眾席說「幫我照顧太太同個女」。

案件繼續由《港區國安法》指定法官杜麗冰審理，鍾錦麟由大律師馬維騉代表，律政司則由高級檢控官羅天瑋代表。

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