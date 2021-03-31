李宇軒因檢疫未有到庭　4月7日再訊　據了解李宇軒曾見律師 (10:36)

《港區國安法》指定法官、總裁判官蘇惠德將案件押後至4月7日再訊，其間被告李宇軒（30歲）還押懲教看管。今日未有到庭的李宇軒由大律師羅達雄代表，控方則由律政司高級檢控官李庭偉代表。

根據控罪書，本案由警方國安處總督察李書權負責。控罪指稱，被告於2020年7月1日至2021年2月15日，在香港與黎智英、Mark Herman Simon、陳梓華、劉祖廸及其他人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

控罪另指稱，被告於2020年7月某日至2020年8月23日在香港，在他犯可逮捕的罪行（即勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪）後，知悉或相信他就該罪行有罪，與陳梓華、黎智英及其他人串謀，並在無合法權力依據或合理辯解的情況下，協助他離開香港到台灣，而意圖妨礙拘捕或檢控他。

被告亦被指稱，於2020年8月10日，在沙田希爾頓中心B座一單位，無牌管有彈藥，即232枚使用過的催淚彈、7枚使用過的海綿彈，以及38枚使用過的橡膠子彈。