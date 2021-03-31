葵涌邨曉葵樓中層單位起火　5人受傷　女戶主涉縱火被捕 (20:15)

早上7時許53分，葵涌邨曉葵樓中層一單位發生火警，火勢猛烈，冒出大量濃煙，火舌不斷從單位窗戶噴出，約300名居民自行疏散到地面安全位置，有街坊手抱龍貓、以寵物籠帶同兔子疏散。

消防趕至出動一隊煙帽隊及開動一條喉將火救熄，起火單位女戶主、其15歲女兒及3名街坊分別吸入濃煙不適及手腳受傷，需送院治理，起火原因有待調查。警方初步認為火警有可疑，交重案組調查。

警方調查後以涉嫌縱火拘捕起火單位的火戶主，懷疑她在房內縱火，現被扣留調查，據了解，她有精神病紀錄。

失明人士蔣小姐表示，事發時她正於寓所內開冷氣睡覺，至發現火警時電梯已停用已無法逃生，她聯絡管理處後，有管理員上門協助她逃生。蔣小姐稱逃生路線並非平日慣常使用通道，自己與其導盲犬「多士」均迷路，只好跟隨消防員離開大廈。

住戶蘇小姐稱因自己急急逃生，逃至地下才記起家中龍貓「Dee Dee」，遂把大門鎖匙交予消防員，消防隨即上樓到其寓所，把龍貓連同寵物籠抬至地下，最終人寵無礙。蘇指Dee Dee「好驚趴係到」，稱十分感激消防救走牠。