新冠疫苗｜衛生署公布3死亡個案與疫苗無直接關係不符呈報準則 (08:49)

衛生署表示，公眾殮房處理過3宗曾接種新冠疫苗的死因裁判法庭個案，一宗涉及80歲婦在家中死亡，而據法醫初步解剖為破裂性心肌梗塞，判斷其死因與疫苗接種無直接關係，不符呈報準則。另外兩宗死者為58歲男子及30歲女子，分別因遇溺及墮樓身故，與疫苗接種無直接關係，均不符呈報準則。

衛生署表示，據專家委員會訂立的呈報準則，若有明確醫學原因能解釋某些包括死亡個案的臨牀事件成因，醫護人員可視為不符準則而毋須作疫苗接種異常事件呈報。此外，醫管局和衛生署已建立機制，將一些毋須呈報個案紀錄提供給香港大學作監測及分析，有關研究結果會定期向專家委員會匯報；如發現不尋常情況，港大會盡快通知衛生署及交予專家委員會跟進。

《蘋果日報》昨報道，一名八旬婦本月20日打科興疫苗，翌日在寓所不省人事後離世，遺體送殮房並解剖後，法醫和醫護認為個案與打疫苗無關，衛生署未將個案呈報專家委員會。

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