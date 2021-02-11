新冠疫苗｜55歲婦接種科興疫苗後亡　體內無疫苗引發免疫反應　專家委員會：死亡無關疫苗接種 (21:32)

翻查資料，該名女子有長期病患，包括高血壓、高血脂、蛋白尿，生前在普通科門診覆診；她6年前曾患乳癌，有飲酒習慣。她於3月2日以陪同長者接種的身分到官涌體育館接種科興疫苗，接種後觀察的30分鐘內無不適。她3月5日因左邊身無力入院，紀錄無提及有過敏病徵，無中風病歷，當時被診斷為懷疑腦血管栓塞致中風，經搶救後於3月6日清晨證實死亡。

另5宗個案死因與疫苗接種無直接因果關係

至於專家委員會今日審視的另外5宗死亡個案當中，4名年齡介乎59至66歲的男子，初步解剖發現他們分別患有冠狀動脈病、破裂性心肌梗塞及冠狀動脈血栓、高血壓冠狀動脈病、以及急性缺血性冠狀動脈病；餘下一宗因急性心肌梗塞死亡的個案，專家委員會認為他們的死亡與疫苗接種並沒有直接的因果關係。

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