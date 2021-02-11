新冠疫苗｜55歲婦接種科興疫苗後亡　體內無疫苗引發免疫反應　專家委員會：死亡無關疫苗接種 (21:32)

衛生署今（30日）表示，截至3月28日，共接獲醫管局呈報13宗有關曾接種新型冠狀病毒疫苗的人死亡的個案，涉9男4女，年齡介乎55至80歲。衛生署稱，專家委員會今在會議上評估其中6宗個案，當中一名於3月6日離世的55歲女子，其全面解剖報告顯示死因為大動脈撕裂引致的急性心肌梗塞，其他檢驗報告亦未發現有可能因疫苗而引起的免疫反應，委員會按世衛算法流程，認為該女子的死亡與疫苗接種的因果關係不一致（即沒有因果關係）。
翻查資料，該名女子有長期病患，包括高血壓、高血脂、蛋白尿，生前在普通科門診覆診；她6年前曾患乳癌，有飲酒習慣。她於3月2日以陪同長者接種的身分到官涌體育館接種科興疫苗，接種後觀察的30分鐘內無不適。她3月5日因左邊身無力入院，紀錄無提及有過敏病徵，無中風病歷，當時被診斷為懷疑腦血管栓塞致中風，經搶救後於3月6日清晨證實死亡。
另5宗個案死因與疫苗接種無直接因果關係
至於專家委員會今日審視的另外5宗死亡個案當中，4名年齡介乎59至66歲的男子，初步解剖發現他們分別患有冠狀動脈病、破裂性心肌梗塞及冠狀動脈血栓、高血壓冠狀動脈病、以及急性缺血性冠狀動脈病；餘下一宗因急性心肌梗塞死亡的個案，專家委員會認為他們的死亡與疫苗接種並沒有直接的因果關係。
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