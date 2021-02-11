Telegram頻道管理員發煽動信息兼「起底」　認串謀煽惑他人縱火等兩罪還押候判 (21:02)

25歲兼職女侍應於前年8月至11月期間，在流動應用程式Telegram上管理一個「起底」反修例運動異見者及發布大量煽惑他人犯法信息的頻道，她今（30日）在區域法院承認各一項串謀煽惑他人犯縱火罪及串謀作出具煽動意圖的作為罪，為反修例運動中首宗涉及Telegram頻道管理員認罪的案件。法官先為被告索取背景被告，將她還押至4月20日判刑。
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被告許佩怡（25歲）被控於2019年8月12日至11月28日，在香港與其他人串謀非法煽惑Telegram的使用者縱火，以及管理名為「阿囝搵老豆老母」的Telegram頻道，以廣播信息意圖煽惑他人使用暴力、慫使他人不守法或不服從合法命令。被告另被控串謀他人有意圖而傷人、串謀煽惑他人犯刑事損壞罪、煽惑他人犯刑事損壞共3罪，獲准在法庭留檔不予起訴。
案情指出，涉案頻道在案發期間發布至少約9400條信息，內容不少帶有仇恨字句，如「支那」、「獨立」、「X街支共政府」等，亦有煽動針對政府作非法行為的信息，如「港人自行了斷」警員、帶有「報仇」、「反抗」等詞語的字句等。
信息亦包含逾1500項遭「起底」事主的個人資料，涉及警員、議員、公眾、本港及中聯辦官員等，警方接觸過其中6名事主，其中一人確認接到11個無顯示電話號碼的來電，另外5人亦因事件感困擾，感覺他們發表意見的自由受壓。
警方經調查後發現被告有份管理涉案頻道，前年11月上門拘捕被告後，被告主動提供兩部電話予警方，發現其Telegram內有兩個管理員群組，當中有多條涉及製作「燒夷彈」、「鋁熱劑彈」、汽油彈、毒氣等武器的信息。
被告另在警誡下表示，前年6月獲邀請加入成為涉案頻道4名管理員之一，目的是要「起藍絲嘅底」，各人職責主要是接收及過濾一些「藍絲」的個人資料後，再在頻道上發布。被告稱，她與另外3名管理員在現實中不相識，而頻道內涉發布製作汽油彈的信息非由她發布，只曾籲他人向被起底者「炸爆佢哋個電話」。
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