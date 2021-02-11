Telegram頻道管理員發煽動信息兼「起底」　認串謀煽惑他人縱火等兩罪還押候判 (21:02)

相關報道︰Telegram頻道管理員涉發布煽動言論 保釋期違宵禁令須還押候審（1月26日）

被告許佩怡（25歲）被控於2019年8月12日至11月28日，在香港與其他人串謀非法煽惑Telegram的使用者縱火，以及管理名為「阿囝搵老豆老母」的Telegram頻道，以廣播信息意圖煽惑他人使用暴力、慫使他人不守法或不服從合法命令。被告另被控串謀他人有意圖而傷人、串謀煽惑他人犯刑事損壞罪、煽惑他人犯刑事損壞共3罪，獲准在法庭留檔不予起訴。

案情指出，涉案頻道在案發期間發布至少約9400條信息，內容不少帶有仇恨字句，如「支那」、「獨立」、「X街支共政府」等，亦有煽動針對政府作非法行為的信息，如「港人自行了斷」警員、帶有「報仇」、「反抗」等詞語的字句等。

信息亦包含逾1500項遭「起底」事主的個人資料，涉及警員、議員、公眾、本港及中聯辦官員等，警方接觸過其中6名事主，其中一人確認接到11個無顯示電話號碼的來電，另外5人亦因事件感困擾，感覺他們發表意見的自由受壓。

警方經調查後發現被告有份管理涉案頻道，前年11月上門拘捕被告後，被告主動提供兩部電話予警方，發現其Telegram內有兩個管理員群組，當中有多條涉及製作「燒夷彈」、「鋁熱劑彈」、汽油彈、毒氣等武器的信息。

被告另在警誡下表示，前年6月獲邀請加入成為涉案頻道4名管理員之一，目的是要「起藍絲嘅底」，各人職責主要是接收及過濾一些「藍絲」的個人資料後，再在頻道上發布。被告稱，她與另外3名管理員在現實中不相識，而頻道內涉發布製作汽油彈的信息非由她發布，只曾籲他人向被起底者「炸爆佢哋個電話」。

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