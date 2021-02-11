大三罷示威廚師受傷辯方質疑遭警打　警認見被告血流披面　否認有警員揮棍毆打 (17:09)

報稱廚師的被告甄偉安（49歲），被控2019年11月12日在荃灣沙嘴道239號外，陳列或留下路障；以及管有3個能發出雷射光束的裝置。

防暴警員王柏軒供稱，當晚約9時，約50名黑衣人在上址的行車路聚集，令車輛無法通過。他下車後看到被告站在最前排，被告看到警察後轉身逃跑，其間自己絆倒，整個人面朝地面「趴低」。王柏軒將他制服，把他扶上行人路，其後再帶上警車調查，並搜出涉案物品。

辯方盤問時指出，被告事後頭部流血，其自行拍攝的傷勢照顯示，他右肩有多道棍狀紅腫瘀痕。王柏軒補充說，被告曾在制服時掙扎，傷勢可能因此而造成。

辯方稱被告沒有掙扎，事實是有一群防暴警在被告倒下時趕到，向他揮棍亂毆全身。王柏軒承認帶被告上警車時看到他流血，但否認有警員曾揮棍。

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