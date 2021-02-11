修改選舉制度｜資格審查委員會成員由主要官員擔任　警務處國安處助審查參選人資格 (17:18)

林鄭月娥表示，港府將設立資格審查委員會，負責審查並確認選舉委員會委員、特首和立法會議員候選人的資格，當資格審查委員會對參選人資格有疑問時，會將個案轉交特別行政區維護國家安全委員會（國安委）審查，國安委將依據警務處國家安全處的審查情況，判斷參選人是否符合擁護《基本法》、效忠特區政府的法定要求和條件，以決定該人是否符合資格參選。國安委將就審查結果，向資格審查委員會提交意見書，由資格審查委員會決定該人能否參選，其決定原因不可公開，亦不可被司法覆核。

林鄭月娥稱，依據《港區國安法》第17條，警務處國安處職責包括「進行反干預調查和開展國家安全審查」，亦有相關人手及資源就參選人資格作審查。

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