警新界北拘12人涉非法收債　有高利貸放債利率達630厘 (15:48)

新界北總區去年接獲有關非法放債個案共754宗，比2019年450宗急升近7成。警方於上周日（21日）起展開一連7日的「高山」行動，透過執法及教育活動打擊非法放債。行動中共拘捕12男子（14至43歲），涉嫌放高利貸、刑事毁壞、刑事恐嚇及洗黑錢等罪。

12名被捕男子報稱學生、速遞員、倉務員及無業，其中兩名分別14及15歲的少年涉嫌淋紅油。案中涉及10名事主，眾人借貸2000元至100萬元不等，合計共借貸205萬元，其中一名事主被債主收取高達630厘年利率，為法定利息的10.5倍。

新界北總區重案組1A隊主管高級督察曹世樑表示，以往非法追債活動只針對事主本人，惟近期案件中，事主的家人及鄰居均受淋紅油、塞匙窿、被加入追債群組等滋擾。此外，曹稱以往非法追債主要由黑幫操縱的收數公司主導，近期則轉由中介人到網上招攬年輕人執行淋紅油等收數活動，年輕人可收取每次數百至1000蚊報酬不等。

警方相信因應疫情令本港失業率高企，加上停課令青少年遊手好閒，被不法分子招攬參與非法追債活動，呼籲青少年勿以身試法。