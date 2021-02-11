去年583宗保險索償投訴5年最低　遊西班牙市民遇疫情封城獲償2.75萬 (13:12)

保險投訴局轄下保險索償投訴委員會公布，2020年全年接獲583宗投訴，比2019年下跌6%，數字為過去5年最低，但旅遊保險投訴從去年67宗上升至今年107宗，其中45宗與新型冠狀病毒疫情相關。有投訴人去年3月參加葡萄牙和西班牙旅行團，途中因疫情西班牙局部封鎖，需購買機票返港，事後申索旅保，保險公司以衛生署曾在3月6日發新聞公告呼籲市民延遲外遊計劃，拒絕賠償，最後經過委員會審理後，認為新聞公告並非外遊警示，保險公司終作出2.75萬元賠償。
投訴委員會主席徐福燊表示，2020年住院/醫療保險及旅遊保險產品引起最多索償糾紛。去年已審結的349宗投訴中，48宗轉交投訴委員會審議，10宗裁定得直，加上75宗雙方和解個案，共85名投訴人最終獲得保險公司賠償，涉款626萬元，單一個案最高賠償額為61.7萬元。去年旅遊保險投訴主要涉及行程延誤或行程變更，要求索償，當中一半表面證供不成立。
接種新冠疫苗索償投訴 若市民不接納顧問專家報告不能投訴
另外，近期接連出現接種新冠病毒疫苗後出現嚴重副作用甚至死亡個案，徐福燊指出，若市民不同意疫苗顧問專家委員會的報告或不接受不獲保障基金賠償，不能向保險索償投訴委員會投訴。香港保險業聯會壽險總會代表李紫蘭指出，保險索償投訴委員會僅處理有關保單的爭拗，未必處理到市民與政府專家持不同意見的爭拗。
至於若市民接種疫苗後不適能否提出醫療保險索償，李紫蘭指出，有部分保單寫明「預防性質相關事故」不予賠償，提醒市民留意保單的「不保事項」，稱目前未接收到有關接種疫苗後出現事故的索償個案投訴。
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