林鄭月娥：全力以赴推動修改本地選舉法律　做好公眾解說 (15:30)

林鄭月娥稱，將全力以赴依照新修訂的附件一和附件二，推動修改本地相關選舉法律的工作，並做好公眾解說，讓更多香港市民認同完善選舉制度的必要性、迫切性，支持有關工作。她稱，深信完善選舉制度，落實「愛國者治港」原則，可有效解決近年香港社會泛政治化和內耗不斷的困局，有助切實提高特區治理效能。

張建宗表示，隨着選舉制度得以完善，香港可徹底擺脫困擾多時的「政治泥沼」，創造穩定的社會環境，有利良政善治，讓特區政府聚焦發展經濟、改善民生，從根本上解決老、大、難的問題，化解社會深層次矛盾。

鄭若驊稱，會率領律政司全面配合政府的工作，盡早落實完善選舉制度，提升治理效能。她並稱，增加選舉委員會和立法會的人數及組成，反映均衡有序的政治參與及更廣泛的代表性，代表香港特區的民主選舉制度向前邁出重要的一步。

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