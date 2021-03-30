私人控梁家榮被拒案上訴至高院　上訴庭將律政司長列利害關係方排期審 (14:40)

上訴人郭德英今沒有律師代表，潘官問及她會否聘請律師，郭德英表示不會，但希望繼續提出上訴。

潘官指出，本案牽涉三個法律議題，包括在《基本法》第63條、普通法及《裁判官條例》下，提出的私人檢控應當如何處理；若裁判官不接納私人檢控，提出私人檢控一方應循上訴或司法覆核處理等，因此若上訴人非執業律師，法庭要由專業人士協助，遂下令委仼「法庭之友」協助法庭。

潘官又提出，提請私人檢控涉及公眾利益議題，建議律政司長介入處理，代表特區政府一方的律師則表示需要先索取指示。重新開庭後，政府代表申請押後案件14天，以研究有關問題，惟潘官稱「咁做唔理想」，最終下令將律政司長加入「有利害關係的一方」。

另外，政府代表稱郭德英向他遞交了包括香港港台節目等的補充資料，以證明梁家榮明知故犯的事實，然而潘官認為根據法庭程序，只能審理原有的5條控罪，最終將有關補充文件剔除，表示上訴庭不能處理。