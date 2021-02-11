港區國安法｜唐英傑申押後擬覆核不設陪審團決定被拒　控方擬傳嶺大學者解釋「光復香港，時代革命」 (11:55)

本聆訊批准公眾旁聽

案件今由《港區國安法》指定法官杜麗冰、彭寶琴和陳嘉信共同審理。杜官表示，法庭過往為保障審訊的完整，批准是次聆訊以公開聆訊方式進行，並非法庭一貫的處理手法，惟本案將不設陪審團，法庭考慮到公開聆訊（open justice）的原則，加上控辯雙方同意下，決定批准案件予公眾和記者旁聽。杜官又強調，有關決定需視乎個別案件而定，今次決定只適用於今次的聆訊。

代表唐英傑的資深大律師駱應淦表示，他於6、7月須處理其他案件，目前的日程安排未能配合案件原定的開審日期，辯方在尋找其他能夠以雙語處理案件的資深大律師亦有困難，故向法庭申請撤銷原定審期。

唐英傑擬覆核不設陪審團決定獲批法援

駱應淦又稱，法援署昨日（29日）通知被告會批出法援，就本案不設陪審團的安排提出司法覆核，該覆核將由資深大律師戴啟思負責，認為本案有需要先等待有關覆核的結果，才能展開正式審訊。

駱應淦另透露，嶺南大學協理副校長（學術及對外關係）、歷史系教授劉智鵬將擔任控方證人，解釋「光復香港，時代革命」口號的意思，惟辯方目前未有合適的專家人選。杜官質疑香港有多所大學，辯方可從中尋找合適的專家證人，駱應淦回應，觀乎目前的政治環境，有關做法並不容易。

代表律政司的高級助理刑事檢控專員（特別職務）周天行引述國安法第42條指出，法庭應確保國安法案件及時辦理，故反對辯方要求押後的申請。法官彭寶琴亦提及有關規定，擔心有關覆核將令審訊日期變得不確定，違反條文的要求。

唐英傑（現24歲）被指於去年7月1日，背着插有「光復香港，時代革命」旗幟的背包，在灣仔騎電單車衝向警員，被控煽動他人分裂國家及恐怖活動罪，是首名被控違反《國安法》的被告。

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