新冠肺炎｜多32地點納強制檢測　上環27廈因污水病毒陽性須強檢 (23:23)

任何在2021年3月16日至3月29日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於3月31日或之前接受檢測：

污水樣本檢測呈陽性的大廈

．上環居賢坊3號翠麗軒

．上環儒林臺1號

．上環儒林臺2號

．上環儒林臺3號

．上環儒林臺5號儒林閣

．上環太平山街2-4號太昌樓

．上環太平山街5-5A號

．上環太平山街6號寶雲樓

．上環太平山街7號

．上環太平山街8、8A及10號

．上環太平山街12號

．上環太平山街14號太安樓

．上環太平山街16-16A號

．上環太平山街18-18B號太寧樓

．上環太平山街20-20A號太裕樓

．上環太平山街22、22A、24及24A號太平樓

．上環太平山街26-30號太康樓

．上環太平山街32及34號/差館上街15號太山樓

．上環太平山街38號順景雅庭

．上環磅巷4號

．上環磅巷6號及太平山街9號明發樓

．上環荷李活道192-192A號

．上環荷李活道194-196號

．上環差館上街3號

．上環差館上街5號

．上環差館上街7-9號

．上環差館上街11號

任何在2021年3月16日至3月29日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於3月31日或之前接受檢測。如曾身處以下兩間幼稚園的受檢者選擇使用衛生防護中心派發的樣本瓶，則須於4月2日或之前交回：

．九龍塘窩打老道224號香港浸會大學善衡校園呂明才中心

．九龍塘禧福道5號香港浸會大學浸會大學道校園傳理視藝大樓

．九龍塘浸會大學道15號香港浸會大學浸會大學道校園教學及行政大樓

．大埔寶湖道3號寶湖花園地下106號舖基督教宣道會寶湖幼兒學校

．大埔安埔里2號新興花園地下明雅中英文幼稚園

其他強制檢測限期較早完結的地點：強制檢測公告

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