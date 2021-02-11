中學校長會黃謂儒促停討論課室裝CCTV　憂令「教育專業淪外行領導內行」 (23:09)

黃謂儒在校長會網頁專欄指出，倘課室有閉路電視，不少學生將更害怕犯錯及出醜，批評安裝閉路電視會嚴重扭曲學習過程，學習成效大打折扣。他又稱，不少國際教育評核機構給予本港教育改革及教師專業能力極高評價，若課室有閉路電視監控教師，不但教師團隊尊嚴受貶，團隊士氣在微觀管理下將逐漸消磨，教學創新空間亦會不斷萎縮。

教育局副局長蔡若蓮早前在立法會稱，錄影監控做法消極，或影響學生情緒及損師生互動。黃謂儒指出，蔡若蓮的說法正好表達學界一些擔憂。他認為當教育局高層也向公眾發聲反對「引進」閉路電視，有關問題亦是時候停止討論。他籲任何人以激進行動干預教育前，要思考「這樣是為教育還是反教育？」

教育局回覆稱，據了解持份者對在校舍內安裝閉路電視系統有不同看法。局方指出，學校安裝閉路電視系統一般為了防止罪案發生，提醒學校如有意在校舍安裝閉路電視系統，須遵守《個人資料（私隱）條例》以及個人資料私隱專員公署發出的《閉路電視監察及使用航拍機指引》，審慎考慮必要性、合理性、公開性，以及有否其他私隱侵犯程度較低的方法可更好達到擬定目的，並須取得相關持份者的共識。

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