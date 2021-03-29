售貨員涉偷舖頭貓　稱誤當流浪貓「沒想過在港拾貓有問題」 (22:15)

操普通話的被告王乾（43歲）報稱售貨員，被控於2020年11月27日，在深水埗荔枝角道224號萬城建築裝飾有限公司外偷竊一隻貓，價值3000港元。他今日沒有律師代表，在庭上自辯。

有份經營建材店、涉事貓「可樂」的主人陳容供稱，案發當日早上約9時50分，她與戴着頸繩、繫着紫色鈴鐺的「可樂」在店外玩樂，數分鐘後她返回店內，「可樂」則在店外遊逛，但約一至兩小時後，她發現「可樂」未有回到店內喝水。

陳容續說，她隨即在附近一帶尋找「可樂」，又致電丈夫協助一同尋找，但未有發現，故回店內翻查閉路電視片段，發現被告曾在店外凝視她與「可樂」玩耍，當她返回店內後，被告上前抱起「可樂」離開；惟在報警後警方欲索取該閉路電視片段時，已因被系統覆寫而無法提供。

被告自辯稱，他當日下班買菜後，因坐車過站而要步行回家，其間路過建材店時，看到陳容與「可樂」玩耍，誤以為「可樂」是流浪貓，隨後看到陳容返回店內，便上前逗了一下，但因手中仍提着菜感不方便，故將「可樂」抱起帶回家。被告在盤問下稱，因擔心「可樂」會走出馬路被車輾到，才將牠抱走打算拿回家養，並稱「我在大陸拾過貓，沒想過在香港拾貓有問題」。

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