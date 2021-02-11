5歲女疑受虐亡｜繼母提議「一鋪過打夠」小孩　辯方精神科醫生：不排除為發泄憤怒或諷刺表達 (19:30)

案中事主為女童Z及其兄長X，兩童的生父及繼母被控謀殺，繼外婆被控4項殘暴對待兒童罪。蔡永傑供稱繼母案發時患有復發性抑鬱症，控方盤問稱，繼母向丈夫及友人發送逾14,000則手機信息，倘若繼母患上抑鬱症，會否失去與人交流的興趣。蔡永傑表示原則上同意，但繼母透過與丈夫及友人溝通，才得到情感上的支援。

醫生：繼母瀕臨崩潰 或未能分辨小孩真肚餓抑或鬥氣

蔡永傑在精神科報告表示，繼母自言對Z和X視如己出，亦曾阻止其丈夫（首被告）責打小孩。控方讀出多則信息，顯示繼母提議丈夫體罰兩兄妹。蔡永傑強調，繼母當時面臨精神崩潰，可能只想發泄情緒或表達諷刺意味。蔡永傑又表示，雖然繼母可能知道兩兄妹被罰捱餓，但她有時認定小孩有心挑釁，「可能未必分辨到，究竟小朋友真的肚餓定鬥氣」。

抑鬱症病人判斷力一般較差，控方稱繼母曾建議其丈夫懲罰小孩時「唔好打頭」，反映她具有一定判斷力。蔡永傑同意說法，「但唔好打頭都係common sense（普通常識）」，病人的抑鬱症程度不同，其思考和判斷力亦有不同。聆訊周三（31日）續。

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