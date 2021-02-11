去年214宗山泥傾瀉按年增逾六成　土力處試用無人機播種加快修復植被 (20:00)

當局去年共發出兩次山泥傾瀉警告，其中一次是在6月6日黑色暴雨期間，共接獲23宗山泥傾瀉報告，另外一次警告是於8月19日颱風海高斯襲港期間發出，但並沒接獲山泥傾瀉報告。土力工程處副處長（港島）張秉業指出，去年整體雨量與前年相若，但去年天文台發出較多黑色暴雨警告，如果雨量較密集及大，發出山泥傾瀉警告機率亦會增加。

發生山泥傾瀉後，天然山坡一般需要超過10年才能恢復原有生態。為加快修復曾受山泥傾瀉影響的植被，土力工程處本月起首次試用無人機播種，人工修復植被，率先在3年前曾發生山泥傾瀉、近打石湖村的天然山坡實地試驗，範圍約200至300平方米，預計一至兩天可完成播種，之後會監察植物的發芽率及生長速度，研究初步預計需時3年；處方亦會在近粉錦公路及石崗的兩個地點試行。

土力工程處總土力工程師陳惠蓮表示，人工修復植被工程施工複雜，成本亦較高。

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