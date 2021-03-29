新冠肺炎｜增8確診　浸會大學學生感染源頭不明　逾50人須檢疫 (16:56)

22歲浸會大學學生（個案11449）染疫詳情：

．居於小西灣富景花園7座，該大廈早前因出現確診個案須強制檢測，與早前確診個案11419居住的單位屬同一坐向、相隔4層，不排除病毒經喉管傳播，但因大廈早前已納入強制檢測，大部分居民已做測試，衛生防護中心暫時會觀察相關情況

．3月18及22日曾回校上課，其曾到訪的傳理視藝大樓、校園教學及行政大樓及善衡校園呂明才中心均須強制檢測。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該學生上課時，部分課堂小組活動較多互動，雖然有戴口罩但較高危，約40名同學及導師須檢疫

．3月21日曾教小朋友踢足球，訓練在維多利亞公園進行，由患者與3名導師分4組教學生，足球訓練時學員及教練有戴口罩，但因較劇烈及有流汗，同組學生較多互動故較高危，共3名導師及12名小朋友要檢疫

．3月23日曾與一名朋友在小西灣綜合大樓打羽毛球，該友人須檢疫

．3月25日開始流鼻水，並曾與家人到藍灣半島翠河餐廳用膳

．3月26日檢測後初步確診，當日他曾到鰂魚涌英皇道惠安苑上門為一名學生補習，該學生與當時在家的兩名家人要檢疫

．目前暫無與浸大生相關的初步陽性個案

張竹君指出，今日7宗輸入個案中，5宗從菲律賓到港，其中一人在3月27日到港，4人在3月16日到港，5人均帶有N501Y變種病毒株；另有一名來自土耳其的患者亦帶有N501Y變種病毒株；餘下一宗則來自美國。

對於本港連續兩日本地零感染「斷纜」，張竹君表示，這顯示社區仍有隱形傳播鏈，疫情未完全受控。她說雖然現時本港每日檢測容量數以萬計，但仍可能有感染者無病徵或病徵輕微而未找出，較要觀察較長時間才可知道傳播是否已減少。

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