5歲女疑受虐亡｜辯方精神科醫生：案發時繼母抑鬱症發作　誤以為女童有意挑釁鬥氣 (15:43)

案中事主為女童Z及其兄長X，兩童的生父及繼母被控謀殺，繼外婆被控4項殘暴對待兒童罪。

辯方傳召診治繼母（次被告）的精神科醫生蔡永傑作供。根據蔡永傑撰寫的報告，繼母經歷3次抑鬱症病發，首次與她12歲遭強姦有關，繼母當時情緒低落，開始從學校缺課。至於第二次病發，源於她與前夫離婚，抑鬱情緒持續最多一年半。

至本案發生時，蔡永傑認為繼母第三次抑鬱症發作，從微信信息及臨牀判斷可見，繼母的情緒持續崩潰失控和脾氣暴躁，屬於嚴重抑鬱症狀。

醫生稱繼母或有自殺念頭 抑鬱症致無法好好照顧小孩

辯方讀出多則信息，顯示繼母向友人揚言「我有啲想捏死自己」，蔡永傑表示，繼母當時無法與小孩相處，精神健康嚴重失衡。對於繼母向丈夫表示「如果我真係有咩事，幫我睇住阿媽同阿B，要照顧好佢哋」，蔡永傑表示繼母的言論似乎有「託孤」的意思，反映她可能有自殺念頭，情況令人擔憂。

蔡永傑稱，繼母無法承受照料小孩的壓力，作為家庭主婦的表現「完全不達標」，但她受抑鬱症影響，才無法好好照顧小孩。

針對繼母的病況，蔡永傑認為她在案發期間失去自制能力，「尤其是本案後期，小朋友的對抗性表現愈趨嚴峻，次被告（繼母）抑鬱症狀慢慢加劇，兩個因素加起來，令她照顧小孩時容易jump to immature conclusion（不成熟的結論）」。蔡永傑舉例稱，繼母會誤以為女童Z的態度挑釁和鬥氣。

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