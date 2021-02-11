泳池海灘4月1日重開　戲院、表演場地、主題公園、宗教場所人數放寬上限 (15:55)

‧4月1日起公眾泳池、私人泳池重開，海灘亦會分階段重開；泳池人數上限為三成，泳客下水前及上水後需戴口罩

‧4月1日起戲院、表演場地、兩個主題公園入場人數上限由50%增至75%，維持禁止飲食及必須戴口罩等規例

陳肇始表示，將向行政會議建議宗教場所參與人數增至上限的三成，其間不得飲食，宗教儀式可豁免，如獲行會通過，最快3月31日實施。她亦稱，暫無計劃收緊健身中心的營業限制，但會加強執法；酒吧、派對房間、卡拉OK房及麻將館等繼續關閉。

被問到政府為何不等待復活節假期後才放寬社交距離措施，陳肇始認為，經審慎評估後，部分場所的人數上限在未來14天於特定情況下可作調整。

她亦表示，預期未來一周會收到有關復必泰疫苗批次包裝瑕疵的調查報告，希望最快能在未來一星期內恢復接種復必泰疫苗。

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