港台抽起《鏗鏘集》等3節目稱不符《港台約章》　港台工會質疑編輯會議部分成員無看過節目 (22:00)

【22:00更新】對於港台稱被抽起的節目不持平及不真確準繩，香港電台節目製作人員工會指出，港台沒具體交代節目是用語、受訪者言論，還是畫面出問題；港台的回應亦未未涵蓋因選角而被抽起或要重新剪接的戲劇節目，質疑管理層是「明顯封殺帶某政治立場的演員」。

工會批評，編輯會議單方面抽起節目，稱據了解有會議成員沒看過相關節目已「落刀」，質疑決定由誰監察。工會又指出，前線人員早已提交原定今日播出《鏗鏘集》的製作綱要，質疑節目被抽起的原因不透明，「『機制』從何說起？」

【20:15】港台證實，由廣播處長及港台高層管理人員組成的編輯會議，自3月成立以來共抽起3個節目，分別是原定3月7日播放的《香港故事：疫行者》，以及原定3月11日及今晚播放的《鏗鏘集》。港台稱，相關節目被抽起，主要因為節所選取的議題均具爭議性，但未能做到持平、不偏不倚及真確準繩，包括對全國人大修改香港選舉制度的《決定》及《港區國安法》描述不準確、內容只側重某一方立場人等的言論，不符合《香港電台約章》及《節目製作人員守則》，以及有節目可能牴觸法例等。

【13:13】據了解，該集主要是透過學生會選舉講學生追夢，當中受訪者包括中文大學校董劉國勳及立法會教育事務委員會成員容海恩。

中大學生會當選內閣「朔夜」內務副會長何思珩接受港台訪問時，確認獲製作團隊通知節目被抽起，她稱早前已預計受訪的這集可能未能播出，認為抽起節目是侮辱製作團隊及侮辱港人的智慧。容海恩則表示，對節目被抽起不感意外，認為「無所謂」，她稱自己與港台製作團隊均為節目花了心機，認為抽起節目並非最好的處理方法，冀廣播處長李百全可與製作團隊有良好溝通。

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