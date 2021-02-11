民主派初選47人案｜梁國雄高院申保釋被拒　岑子杰毛孟靜保釋申請押後再訊 (14:43)

【14:43】毛孟靜同樣由資深大律師潘熙代表，其保釋申請保釋申請同樣未能完成，法庭將其申請押後至4月14日處理。

【13:31】散庭後，黃浩銘、陳皓桓及陳寶瑩一同步出法庭。對於梁國雄的保釋被拒，黃浩銘稱「以言入罪，文字獄可恥」，他透露梁國雄精神不俗，正前往羈押室探望他。

【13:12】法官杜麗冰聽畢雙方陳辭後，駁回梁國雄的保釋申請。梁國雄離開犯人欄時向公眾席揮手，說「撐住，釋放所有政治犯」。

【11:42】法庭處理梁國雄的保釋申請，梁步出犯人欄後數次向公眾席揮手，並說「政治檢控可恥，釋放政治犯」。

【11:29】岑子杰的保釋申請未能完成，法庭將其申請押後至4月12日下午再訊。

【10:39】案件繼續由《港區國安法》指定法官杜麗冰審理，法庭先處理岑子杰的保釋申請。岑子杰由資深大律師潘熙代表，他步出犯人欄後，一度向公眾席舉起心形手勢，及後豎起拇指。

開庭前，社民連黃浩銘、陳寶瑩、吳文遠及工黨李卓人拉起寫上「釋放政治犯」的橫額在法院外聲援。民陣召集人、社民連成員陳皓桓亦有到場。黃浩銘指出，橫額上佈滿街頭上收集的公眾聯署，直言「香港人無忘記佢哋，我哋依然支持佢哋，我哋依然堅持五大訴求」。他又稱，正還押的政治犯在內受苦，希望他們能好好生活，在外的人亦會繼續好好奮鬥。梁國雄妻子陳寶瑩則強調「47子係無罪，因為思想無罪、言論無罪、參與選舉無罪」。

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