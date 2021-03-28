鯉魚門黑幫「曬馬」案　反黑組再拘11人　1人列密切接觸送檢 (23:02)

東九龍總區反三合會行動組（署理）總督察蕭洛輝表示，19日晚約8時，約80男子由茶果嶺道行至崇信街，再經小路進入鯉魚門三家村，其後原路折返，有市民受驚後報警。警方接報後，即場拘捕17名涉非法集結男子，年齡由13至36歲。

案件由東九龍總區反三合會行動組跟進，經深入調查，由20日至27日，於秀茂坪、觀塘及九龍城先後再拘捕9名男子，年齡由16至43歲，涉非法集結被捕。他們已獲准保釋候查，須於4月中旬至下旬向警方報到。當中一人被衛生署界定為密切接觸者，已被送往竹篙灣隔離至下月2日。

警方初步相信，上月28日凌晨，3名男子在崇信街飲酒聊天時，與另外4名男子疑因眼神問題及言語衝突發生毆鬥，其後有人吹雞曬馬。消息指，兩批人屬不同幫派。警方昨晚（27日）在觀塘拘捕兩名分別33歲及23歲男子，涉嫌襲擊致造成實際身體傷害被捕。