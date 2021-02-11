劏房戶失業難抵加租　150呎套房搬到18呎牀位　送母返內地 (14:54)

原本從事飲食業的Wilson去年3月起失業，靠積蓄度日，原租住旺角區約150呎套房，與傷殘母親同住，租住4年期間遭業主加租6次，去年加租至每月6800元。他因用盡積蓄，被迫將母親送返內地由親戚照顧，他則搬到月租4500元的80呎板間房，其後因未能負擔租金，去年8月再搬到現時的牀位居住，18呎空間月租2200元。Wilson目前已轉行從事替更保安，仍開工不足，冀政府管制租務市場，免租戶受業主無理壓榨。

黃女士一家四口居於約150呎的劏房6年，除首兩年租約，其後業主向她每年加租500元。她引述業主稱欲逼走他們一家，去年經濟低迷下大幅加租1000元至5800元。黃女士斥業主對單位的維修不負責任，即使塞渠亦未有找師傅處理。

社區組織協會表示，業主或中介在分間單位出租後的租金收益，高於估計租值1.37倍至逾9倍；組織調查亦發現，一成多業主在差餉物業估價署租值減少的情況下，繼續加租，令受疫情致失業、開工不足的基層市民叫苦連天。協會建議政府重設租金管制法例，規管分間單位租金水平及升幅，例如參照差餉物業估價署對單位的租金估值，亦可參照公屋，規定業主同一居所兩年內不得加租超過10%。協會又稱，政府應賦權租務主任處理租務問題，否則租客「有冤無路訴」。