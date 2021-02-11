關注囚權組織稱還押者「私飯」被搞亂、飲品兩溝　疑與47人案有關　懲教署否認 (19:45)

由立法會前議員邵家臻營辦、關注囚權組織「石牆花」今早（27日）在facebook表示，近日赤柱監獄部分還押者收到的私人膳食（俗稱「私飯」），飯盒餸菜被兜亂，形容「魚扒變魚蓉，蒸蛋變蛋蓉」，飯盒被「搞到一團糟」；飲品亦因被職員粗暴「過杯」而減少，甚至有不同種類的飲品被溝在一起，味道變怪。石牆花質疑私飯質素差與懲教署的行政和職員態度有關，並稱署方將問題歸咎於供應商，質疑其目的是要還押者轉吃「大棚飯」。懲教署今午回覆稱，經初步了解後，「並無此事發生」。
懲教署稱，院所管方按既定程序，搜查所有交入的私人膳食，防止違禁品流入懲教院。懲教署指出，對於連續多日，個別人士及組織對還押在囚者的認可交入物品、私人膳食種類及保安搜查方法等安排，作出失實報道及指控，企圖抹黑懲教人員及現有保安機制，署方予以嚴厲遣責。
石牆花今早發帖表示，近日赤柱監獄部分所員收到私飯後，「發現飯盒打大風，餸菜被弄得橫七豎八」；新來的保安組職員抽樣檢查飲品時，將飲品粗暴地「過杯」，例如將盛奶茶的杯倒進檸檬茶杯，過程中液體四濺，分量減少，亦令不同的飲品溝在一起。
石牆花表示，有所員向懲教署投訴飯盒或飲品有問題時，署方稱是飯商在運送過程所致，質疑署方轉移視線。石牆花認為有關問題與民主派「35+初選」被控的47人有關，質疑懲教署最終目的令吃私飯的所員「知難而退」，轉食大棚飯。