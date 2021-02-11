清明節將至市民購紙紮品　「先人口罩」無需要　買「5G手機」、「美食」孝敬先人 (18:15)

紙紮店俊城行負責人杜千送說，今年生意較去年上升不足一成，相信疫情放緩後，會有更多人放心外出，加上慎終追遠是香港傳統，故清明節銷情不會受太大影響。他續說，很多香港人的祖墳移至深圳大鵬灣，但現時未能通關，生意額只有疫情前的八成，如通關相信生意會回升。被問有否賣先人口罩，他稱「下底（陰間）免疫，唔需要嘅」。

花逾千元買紙紮品的郭女士，手持一大袋「大屋」，手推車有一袋「工人」、「智能手機」等。她說，今年貨品較貴，種類較少，「今年仲係疫情，（先人）口罩都無賣」，但她買了「5G手機」，希望先人貼近潮流。

另一間紙紮店「明生行」負責人吳廷桂說，今年較去年生意上升逾三成，客人由以往喜愛買「大屋」，今年轉買金條「保值」，拜祭時可以「快啲燒完」，減少燒衣時的逗留時間。

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