清明節將至市民購紙紮品　「先人口罩」無需要　買「5G手機」、「美食」孝敬先人 (18:15)

下月4日是清明節，西環皇后大道西一帶紙紮店近日有不少市民忙於為先人購買金銀衣紙。有紙紮店東主說，今年初疫情嚴峻，市民少外出用餐，相信大家會關注先人的飲食選擇，特意擺出美食紙紮品孝敬先人，例如潮州滷鵝、榴槤、盤菜等。有市民想買「先人口罩」卻撲空，但買了「5G手機」讓先人貼近潮流。
紙紮店俊城行負責人杜千送說，今年生意較去年上升不足一成，相信疫情放緩後，會有更多人放心外出，加上慎終追遠是香港傳統，故清明節銷情不會受太大影響。他續說，很多香港人的祖墳移至深圳大鵬灣，但現時未能通關，生意額只有疫情前的八成，如通關相信生意會回升。被問有否賣先人口罩，他稱「下底（陰間）免疫，唔需要嘅」。
花逾千元買紙紮品的郭女士，手持一大袋「大屋」，手推車有一袋「工人」、「智能手機」等。她說，今年貨品較貴，種類較少，「今年仲係疫情，（先人）口罩都無賣」，但她買了「5G手機」，希望先人貼近潮流。
另一間紙紮店「明生行」負責人吳廷桂說，今年較去年生意上升逾三成，客人由以往喜愛買「大屋」，今年轉買金條「保值」，拜祭時可以「快啲燒完」，減少燒衣時的逗留時間。
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