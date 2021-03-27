「全民國家安全教育日」由港區國安委主辦 (18:35)

政府發言人回覆本報查詢，今年的「全民國家安全教育日」，將首次由香港特別行政區維護國家安全委員會（港區國安委）主辦，委員會秘書處負責統籌不同部門舉辦多項活動，和安排相關的公眾宣傳和教育，推廣國家安全。有關活動的詳情會適時公布。

本報有向國安委查詢有關活動的開支，政府發言人回覆稱根據《香港國安法》，財政司長會按行政長官批准，從政府一般收入中撥出專門款項支付關於維護國家安全的開支，舉辦「全民國家安全教育日」所需的經費，也屬維護國家安全的開支。

發言人提到，《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》（《香港國安法》）已在去年6月公布實施。《香港國安法》第三條訂明，香港特區負有維護國家安全的憲制責任，應當履行維護國家安全的職責；而第十條則明確要求特區開展國家安全教育，提高市民的國家安全意識和守法意識。

香港政策研究所董事暨行政總裁馮可強接受本報查詢時表示，今年特區政府會直接主辦「全民國家安全教育日」，料舉行規模會比以往大，「原因（政府）毋須向我們解釋」。至於過去舉辦活動所需的金額和資金來源，馮稱不便公開。

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